Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Pen\u00e7e Harek\u00e2t\u0131 ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil b\u00f6lgesine d\u00fczenlenen hava harek\u00e2t\u0131yla PKK b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne ait silah mevzii, bar\u0131nak ve s\u0131\u011f\u0131nak olarak kullan\u0131lan hedefler vuruldu.PARTNERKimse ne oldu\u011funu tahmin edemiyor!(\u00d6zel) Ata\u015fehir\u2019de kaskl\u0131 motosiklet h\u0131rs\u0131zl\u0131\u011f\u0131 \u00e7etesi kameradaMersin'de torbac\u0131 operasyonunda 12 tutuklama
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