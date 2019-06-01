Pençe Harekatı'nda çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı kapsamında tespit edilen el yapımı 3 katlı ve 5 bölmeli bir mağara ile 5 adet sığınakta yapılan aramalarda çok miktarda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve yaşam malzemeleri ele geçirildi" denildi.

Bakanlık, ele geçirilen mühimmat ve malzemelerin fotoğraflarını da paylaştı.

Pençe Harekâtı kapsamında tespit edilen el yapımı 3 katlı ve 5 bölmeli bir mağara ile 5 adet sığınakta yapılan aramalarda çok miktarda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.https://t.co/i96Q6JKcqW#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/iobwAk5fg9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 1 Haziran 2019

(DHA)



