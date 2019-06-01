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Pençe Harekatı'nda çok miktarda mühimmat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 19:18 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyinde yürütülen, 'Pençe Harekatı' kapsamında 1 mağara ile 5 sığınakta çok miktarda mühimmat, El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Pençe Harekatı'nda çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı kapsamında tespit edilen el yapımı 3 katlı ve 5 bölmeli bir mağara ile 5 adet sığınakta yapılan aramalarda çok miktarda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve yaşam malzemeleri ele geçirildi" denildi.

Bakanlık, ele geçirilen mühimmat ve malzemelerin fotoğraflarını da paylaştı.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Pençe harekatı operasyon Milli Savunma Bakanlığı

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