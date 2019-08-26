HABER

Pençe Harekatı şehidi Şahin, Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 15:17 | Son Güncelleme

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe 3 harekatında şehit düşen Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Eğlence köyü nüfusuna kayıtlı Veteriner Uzman Çavuş Yunuş Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.Irak’ın kuzeyinde devam eden ’Pençe-3’ harekatında, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Veteriner Uzman Çavuş Yunus Şahin’in cenaze töreni öğle namazını müteakip memleketi Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Eğlence köyünde gerçekleştirildi.

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe 3 harekatında şehit düşen Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Eğlence köyü nüfusuna kayıtlı Veteriner Uzman Çavuş Yunuş Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.
Irak’ın kuzeyinde devam eden ’Pençe-3’ harekatında, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Veteriner Uzman Çavuş Yunus Şahin’in cenaze töreni öğle namazını müteakip memleketi Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Eğlence köyünde gerçekleştirildi. Şehit Uzman Çavuş Yunus Şahin’in naaşı ilk olarak Eğlence Köyünde bulunan baba evine getirilerek helallik alındı. Daha sonra Köy meydanına getirildi. Şehidin babası Nebi ve Annesi Şaziye ile kardeşleri metanetlerini koruyarak taziyeleri kabul etti.
Şehit Yunus Şahin’in naaşı, öğle namazına müteakip İl Müftüsü Salih Sezik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.
Cenaze töreninde konuşan baba Nebi, terörü lanetleyerek, “3 evladım var ikisi oğlan bir tanesi kız. Bir oğlumu vatana şehit verdim gerekirse öbür evladımı da şehit vermeye hazırım. Bu hainlere Allah fırsat vermesin. Rabbimiz devletimize, milletimize, ordumuza yardım etsin, güç kuvvet versin” dedi.
Diğer yandan çevre köy ve ilçelerden gelen 4 şehit annesi de Uzman Çavuş Yunus Şahin’in annesi Şaziye Şahin’e destek için cenaze törenine katıldı.

Pençe Harekatı şehidi Şahin, Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı şehidi Şahin, Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı şehidi Şahin, Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı şehidi Şahin, Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı şehidi Şahin, Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı şehidi Şahin, Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı şehidi Şahin, Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı şehidi Şahin, Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı şehidi Şahin, Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı şehidi Şahin, Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı şehidi Şahin, Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı şehidi Şahin, Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı şehidi Şahin, Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı şehidi Şahin, Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı şehidi Şahin, Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı şehidi Şahin, Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı şehidi Şahin, Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı şehidi Şahin, Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı şehidi Şahin, Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı şehidi Şahin, Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı şehidi Şahin, Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.