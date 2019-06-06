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Pençe Harekâtı'na katılan komandoların görüntüsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 14:50 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekâtı'na katılan komandoların görüntüsü sosyal medya hesabından paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekâtı'na katılan komandoların görüntüsü sosyal medya hesabından paylaştı.
MSB Twitter hesabından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe Harekâtına ilişkin yeni görüntü paylaştı. Görüntülerde komandoların helikoptere geçişleri yer alıyor. Bakanlık görüntüyü, "Pençe Harekâtında komandolar. Engel tanımaz aşarız, yüce engin dağları, el verir uzanırız mor siyah bulutlara" notuyla paylaştı. Harekâtta şu ana kadar 43 terörist etkisiz hale getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Komandoların görüntüsü

Haber-Kamera: ANKARA, (DHA)-

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