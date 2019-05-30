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'Pençe Harekâtı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 09:28 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı 'Pençe Harekâtı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı 'Pençe Harekâtı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 27 Mayıs tarihinde başlattığı 'Pençe Harekâtı' sürüyor. Ateş destek vasıtaları ve savaş uçaklarınca yapılan atışlarla teröristlerce kullanılan mağara, sığınak, barınak ve mühimmat depoları tam isabetle vuruldu. Özel eğitimli komandoların da katıldığı harekâtta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, devam eden harekâtta etkisiz hale getirilen terörist sayısının 19'a ulaştığını duyurdu. Ayrıca, ATAK taarruz helikopterinin yaptığı atışlarla teröristlerin bir doçka mevziini imha ettiği açıklandı.

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