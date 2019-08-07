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Pençe harekatında 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 11:44 | Son Güncelleme

  IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Harekâtı'nda, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Harekâtı'nda, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 80'e çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu" denildi.

ANKARA,(DHA)

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