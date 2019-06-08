HABER

Pençe Harekatı’nda 43 terörist etkisiz hale getirilirken, hedefler imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

Pençe Harekatı kapsamında 43 PKK’lı etkisiz hale getirilirken, teröristlere ait mayın, mağara ve sığınaklar da kullanılamaz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta sürdürülen Pençe Harekatı kapsamında bu güne kadar toplamda 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini, ayrıca harekat kapsamında örgüt tarafından tuzaklanan 53 adet Mayın / EYP’nin tespit edilerek imha edildiğini ve teröristlere ait 74 mağara ile sığınağın da kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.Teröristlere ait sığınaklarda, 3 AK-47 piyade tüfeği, 9 bin 730 AK-47 mühimmatı, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir BKC makineli tüfek, 600 BKC mühimmatı, bir RPG-7 roketatar, 15 RPG-7 roketi, iki Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 6 bin 693 Doçka mühimmatı, 13 antitank roket, 6 el bombası, 3 bin kilogram patlayıcı yapımında kullanılan Amonyum Nitrat, 21 havan mühimmatı, 12 jeneratör, 2 sabit merkez telsizi, 104 jelikan benzin, 4 dizüstü bilgisayar ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.Mili Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019 tarihinde başlayan ve planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekatında; harekatın başlangıcından bu güne kadar toplam 43 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Pençe Harekatı kapsamında 43 PKK’lı etkisiz hale getirilirken, teröristlere ait mayın, mağara ve sığınaklar da kullanılamaz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta sürdürülen Pençe Harekatı kapsamında bu güne kadar toplamda 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini, ayrıca harekat kapsamında örgüt tarafından tuzaklanan 53 adet Mayın / EYP’nin tespit edilerek imha edildiğini ve teröristlere ait 74 mağara ile sığınağın da kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.
Teröristlere ait sığınaklarda, 3 AK-47 piyade tüfeği, 9 bin 730 AK-47 mühimmatı, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir BKC makineli tüfek, 600 BKC mühimmatı, bir RPG-7 roketatar, 15 RPG-7 roketi, iki Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 6 bin 693 Doçka mühimmatı, 13 antitank roket, 6 el bombası, 3 bin kilogram patlayıcı yapımında kullanılan Amonyum Nitrat, 21 havan mühimmatı, 12 jeneratör, 2 sabit merkez telsizi, 104 jelikan benzin, 4 dizüstü bilgisayar ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Mili Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019 tarihinde başlayan ve planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekatında; harekatın başlangıcından bu güne kadar toplam 43 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Harekat kapsamında örgüt tarafından tuzaklanan 53 adet Mayın/EYP tespit edilerek imha edilmiş; bölücü teröristlere ait 74 mağara ve sığınak da kullanılamaz hale getirilmiştir. Ayrıca PKK’lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda; 3 AK-47 piyade tüfeği, 9 bin 730 AK-47 mühimmatı, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir BKC makineli tüfek, 600 BKC mühimmatı, bir RPG-7 roketatar, 15 RPG-7 roketi, iki Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 6 bin 693 Doçka mühimmatı, 13 antitank roket, 6 el bombası, 3 bin kilogram patlayıcı yapımında kullanılan Amonyum Nitrat, 21 havan mühimmatı, 12 jeneratör, 2 sabit merkez telsizi, 104 jelikan benzin, 4 dizüstü bilgisayar ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Pençe Harekatı’nda 43 terörist etkisiz hale getirilirken, hedefler imha edildi

Pençe Harekatı’nda 43 terörist etkisiz hale getirilirken, hedefler imha edildi

Pençe Harekatı’nda 43 terörist etkisiz hale getirilirken, hedefler imha edildi

Pençe Harekatı’nda 43 terörist etkisiz hale getirilirken, hedefler imha edildi

Pençe Harekatı’nda 43 terörist etkisiz hale getirilirken, hedefler imha edildi

Pençe Harekatı’nda 43 terörist etkisiz hale getirilirken, hedefler imha edildi

Pençe Harekatı’nda 43 terörist etkisiz hale getirilirken, hedefler imha edildi

Pençe Harekatı’nda 43 terörist etkisiz hale getirilirken, hedefler imha edildi

Pençe Harekatı’nda 43 terörist etkisiz hale getirilirken, hedefler imha edildi

Pençe Harekatı’nda 43 terörist etkisiz hale getirilirken, hedefler imha edildi

Pençe Harekatı’nda 43 terörist etkisiz hale getirilirken, hedefler imha edildi

Pençe Harekatı’nda 43 terörist etkisiz hale getirilirken, hedefler imha edildi

Pençe Harekatı’nda 43 terörist etkisiz hale getirilirken, hedefler imha edildi

Pençe Harekatı’nda 43 terörist etkisiz hale getirilirken, hedefler imha edildi

Pençe Harekatı’nda 43 terörist etkisiz hale getirilirken, hedefler imha edildi

Pençe Harekatı’nda 43 terörist etkisiz hale getirilirken, hedefler imha edildi

Pençe Harekatı’nda 43 terörist etkisiz hale getirilirken, hedefler imha edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Böyle yakalandılar! 15 kadın...

Çocukluk arkadaşını öldürdü, 'Cinayet mi işledik' dedi

'Bir kez çekin niye bu kadar çok çekiyorsunuz' tepkisi

Ankara'da 28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Adana'da çarptığı şahsın öldüğünü haberlerden öğrenen sürücü teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Yer: Adana! Dehşetin izi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.