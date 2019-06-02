Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yapılan Pençe Harekatı kapsamında PKK’lı 5 terörist daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya üzerinden Pençe Harekatı’na yönelik yaptığı paylaşımda, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı’nda 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu" ifadeleri kullanıldı.

