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Pençe Harekatı'nda 57 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 08:52 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57'ye yükseldiğini duyurdu.

Pençe Harekatı'nda 57 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57'ye yükseldiğini duyurdu.
MSB, 27 Mayıs'ta Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekâtı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Başarılı şekilde devam eden harekatta, PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirildiği, örgütün sığınak, barınak, mağara, mühimmat ve yaşam malzemelerinin tespit ve imha edildiği kaydedildi. Açıklamada 6 teröristin etkisiz hale getirildiği, 4 haftadır devam eden harekatta ise etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısının 57'ye yükseldiği bildirildi. Açıklamada, "Ayrıca harekâtın başından bu yana bölücü terör örgütüne ait toplam 84 mayın ve el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Aynı şekilde örgütün toplam 136 mağara ve sığınağı da içerisindeki yaşam malzemesi ve mühimmatlarla birlikte kullanılamaz hale getirildi" denildi.

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