Pençe Harekatı'nda 57 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 27 MAyıs'ta başlatılan Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57'ye yükseldiğini duyurdu.

MSB, 27 Mayıs'ta Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekâtı'na ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Başarılı şekilde devam eden harekatta, başta PKK’lı teröristler olmak üzere örgütün sığınak, barınak, mağara, mühimmat ve yaşam malzemelerinin tespit ve imha edildiği kaydedildi. Açıklamaya göre, son olarak 6 terörist etkisiz hale getirildi, 4 haftadır devam eden harekatta ise etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 57'ye yükseldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ayrıca harekâtın başından bu yana bölücü terör örgütüne ait toplam 84 mayın ve el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Aynı şekilde örgütün toplam 136 mağara ve sığınağı da içerisindeki yaşam malzemesi ve mühimmatlarla birlikte kullanılamaz hale getirildi" denildi.

Haber: ANKARA/DHA

