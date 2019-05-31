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'Pençe Harekâtı'nda 5'inci gün; teröristler tuzak kurup kaçıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 17:58 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlattığı 'Pençe Harekâtı', 5'inci gününde sürüyor.

Mücahit YOLCU- Behçet DALMAZ- Emrah KIZIL- Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlattığı 'Pençe Harekâtı', 5'inci gününde sürüyor. 4 komando tugayının katıldığı harekatta, terör yuvaları karadan topçu atışlarıyla, havadan da savaş uçakları ve helikopterlerle bombalanıyor. Teröristlerin bulunduğu bölgelere patlayıcılarla tuzaklar kurup kaçtıkları belirtiliyor. ​TSK, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, 27 Mayıs'ta harekat başlattı. 'Pençe' adı verilen harekata, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 4 komando tugayı katılıyor. Teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, silah mevzii ve mağaralar, insansız hava aracı (İHA) ile belirlenip, fırtına obüsleriyle karadan ateş altına alınıyor. Malatya ve Diyarbakır'daki ana jet üslerinden havalanan jetler de sınırı geçip, hedeflere bomba yağdırıyor. Operasyonda, yerli taarruz helikopteri, ATAK'lar da kullanılıyor. PATLAYICI TUZAKLAYIP, KAÇIYORLAR Hava hücum harekâtıyla helikopterlerle bölgeye indirilen komandolar, teröristlerce kullanıldığı belirlenen çok sayıda mağara ve sığınak tespit etti. Sığınak ve barınaklarda yapılan aramalarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bu mühimmat ve yaşam malzemeleri, bulundukları yerlerde imha edildi. Eğitimli, tam teçhizatlı ve donanımlı Türk askerinin karşısında kaçacak delik arayan PKK'lı teröristlerin, terk ettikleri bölgelere patlayıcılarla tuzaklar kurdukları belirtildi. Bir bir tespit edilen el yapımı patlayıcı ve mayınların, kontrollü olarak patlatılarak etkisiz hale getirildiği bildirildi. HAREKÂT, GECE DE SÜRÜYOR Bölgede dün gece de jet ve helikopter hareketliliği yaşandı. Savaş uçakları ve ATAK taarruz helikopterleri, gece geç saatlere kadar belirlenen terör hedefleri bombaladı. Patlama sesleri Hakurk'un karşısındaki Hakkari'nin Derecik ilçesinden de duyuldu. 2'nci Ordu Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla da gece Derecik'te konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'nı ziyaret ederek, askerlerle bir araya geldi. 20’DEN FAZLA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ Bugün öğleden sonra da Derecik'ten Hakurk bölgesine yoğun top atışı yapıldı. Fırtına obüsleri, koordinatları verilen bölgelere, bomba yağdırdı. Bu arada, harekatın başlangıcından bu yana 20'den fazla teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonların sürdüğü belirtildi.

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