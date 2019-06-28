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Pençe Harekatı'nda 60 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 10:25 | Son Güncelleme

Pençe Harekatı'nda 60 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk'ta devam eden Pençe Harekâtı'nda, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece harekatın başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 60'a ulaştığını açıkladı.

Pençe Harekatı'nda 60 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk'ta devam eden Pençe Harekâtı'nda, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece harekatın başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 60'a ulaştığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde geçen 27 Mayıs'tan itibaren başarıyla devam eden Pençe Harekâtı'nda, 2 teröristin daha düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylece Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 60'a ulaştığı bildirildi.
112 TERÖRİST
Diğer yandan Pençe Harekâtı ile koordineli olarak terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki mevzilerinin de vurulmaya devam edildiğini belirten Bakanlık açıklamasında şöyle denildi: "Kandil, Avaşin, Basyan ve Metina gibi bölgelere gerçekleştirilen hava harekâtlarında toplam 52 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Pençe Harekâtı ile birlikte Irak'ın kuzeyinde etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 112 oldu. Pençe Harekâtı ile komandolarımız örgütün kullandığı sığınak, barınak, mağara, yaşam malzemeleri, mayın ve el yapımı patlayıcıları tespit ederek imha etmeye devam ediyor."

ANKARA, (DHA)

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