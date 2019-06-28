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Pençe Harekatı'nda 60 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 10:30 | Son Güncelleme

IRAK'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı'nda, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatı'nda 60 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- IRAK'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı'nda, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 60'a ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 27 Mayıs'tan beri sürdürülen Pençe Harekâtı'nda, düzenlenen hava harekatıyla 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylece Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 60'a ulaştığı bildirildi.
112 TERÖRİST
Diğer yandan Pençe Harekâtı ile koordineli olarak terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki mevzilerinin de vurulmaya devam edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Kandil, Avaşin, Basyan ve Metina gibi bölgelere gerçekleştirilen hava harekâtlarında toplam 52 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Pençe Harekâtı ile birlikte Irak'ın kuzeyinde etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 112 oldu. Pençe Harekâtı ile komandolarımız, örgütün kullandığı sığınak, barınak, mağara, yaşam malzemeleri, mayın ve el yapımı patlayıcıları tespit ederek imha etmeye devam ediyor."

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