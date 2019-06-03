HABER

'Pençe Harekâtı'nda askeri sevkiyat sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 12:22 | Son Güncelleme

IRAK'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Pençe Harekâtı' kapsamında, sınır hattındaki Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri araç ve personel sevkiyatı hız kesmeden devam ediyor.

'Pençe Harekâtı'nda askeri sevkiyat sürüyor

Behçet DALMAZ- Eser PAZARBAŞI- Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA)- IRAK'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Pençe Harekâtı' kapsamında, sınır hattındaki Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri araç ve personel sevkiyatı hız kesmeden devam ediyor. 8 gündür süren harekâtta görev yapan komandolar, 3 bin metre rakım ve sıfırın altında 10 dereceye varan soğukta, sarp kayalıklardaki terör hedeflerini bir bir ortadan kaldırarak ilerliyor.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekâtı' 8'inci gününde sürüyor. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra 4 komando tugayının katıldığı harekât kapsamında, insansız hava araçları (İHA) ile belirlenen terör hedefleri, obüsler, uçaklar ve yerli üretim ATAK taarruz helikopterleriyle tek tek imha ediliyor.
SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR
Harekâtın yürütüldüğü Hakurk'un karşısındaki Derecik ilçesinde gece boyunca helikopter hareketliliği sürdü. Derecik'te konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na çok sayıda askeri personel ve araç sevkiyatı yapıldı. Yüksekova ve Şemdinli yönünden gelen askeri araç konvoyu, sinyal bozucu zırhlı araçlar eşliğinde Derecik' girdi. 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na gelen askeri personel, helikopterlerle harekâtın yürütüldüğü Hakurk bölgesine sevk ediliyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe Harekâtı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 28 olduğu açıklandı. Harekâtta görev yapan komandoların 3 bin metre rakımda, sıfırın altında 10 dereceye varan soğukta, sarp kayalıklardaki terör hedeflerini bir bir vurarak ilerlediği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

'Pençe Harekâtı'nda askeri sevkiyat sürüyor'Pençe Harekâtı'nda askeri sevkiyat sürüyor'Pençe Harekâtı'nda askeri sevkiyat sürüyor'Pençe Harekâtı'nda askeri sevkiyat sürüyor

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
Şehit ağabeyinin mezarını ziyarete, 40 günlük bebeğiyle geldiŞehit ağabeyinin mezarını ziyarete, 40 günlük bebeğiyle geldi
Uşak'ın 'saklı cenneti' hayran bırakıyorUşak'ın 'saklı cenneti' hayran bırakıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

'İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar...'

'İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar...'

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyet şeridinde korkunç kaza! Diri diri yandı

Emniyet şeridinde korkunç kaza! Diri diri yandı

Dünyanın ikinci büyüğü Türkiye'de! Ulubey Kanyonu doğa tutkunlarını bekliyor

Dünyanın ikinci büyüğü Türkiye'de!

Uşak'ın 'saklı cenneti' hayran bırakıyor

Uşak'ın 'saklı cenneti' hayran bırakıyor

Çifte Minareli Medrese motifleriyle göz kamaştırıyor

Çifte Minareli Medrese motifleriyle göz kamaştırıyor

Bayram mesajları 2019: Yakınlarınız için en güzel Ramazan Bayramı mesajları

Ramazan bayramı tebrikleri!

Hatay'da askeri araç kaza yaptı! Çok sayıda asker yaralı

Askeri araç devrildi! 19 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.