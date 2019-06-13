Pençe Harekâtı'nda el yapımı patlayıcı ele geçirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe Harekâtı kapsamında, el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzeneklerinin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Harekâtı'nda Hakurk bölgesinde komandolarımızın yaptığı arama tarama faaliyeti sırasında hazırlanmış EYP düzeneği ele geçirildi. Ayrıca 20 litrelik plastik kabin içerisinde amonyum nitrat, 22 adet elektrikli fünye, 13 basma düzenek ve 20 metre infilaklı fitil ele geçirilerek imha edildi" denildi.

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