Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayılı 27'ye çıktı (2)

PKK HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden 'Pençe Harekâtı' ile ilgili bilgiler paylaştı. Açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesindeki 'Pençe Harekâtı'nda toprağa gömülü 2 varil içerisinde binden fazla doçka mühimmatı ile bir BKC makinalı tüfeği ele geçirildi. Hakurk bölgesinde devam eden 'Pençe Harekâtı'nda, Hava Kuvvetlerimiz de gece gerçekleştirdikleri harekâtla PKK’lı teröristlere ait hedefleri başarıyla imha etti" denildi.

Görüntü Dökümü:

-Operasyondan görüntüler

ANKARA,(DHA)

