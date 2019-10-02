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Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 19:21 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu kapsamda, Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129'a çıktı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu" denildi.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

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