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Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27'ye çıktı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 10:15 | Son Güncelleme

PKK HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden 'Pençe Harekâtı' ile ilgili bilgiler paylaştı.

PKK HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden 'Pençe Harekâtı' ile ilgili bilgiler paylaştı. Açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesindeki 'Pençe Harekâtı'nda toprağa gömülü 2 varil içerisinde binden fazla doçka mühimmatı ile bir BKC makinalı tüfeği ele geçirildi. Hakurk bölgesinde devam eden 'Pençe Harekâtı'nda, Hava Kuvvetlerimiz de gece gerçekleştirdikleri harekâtla PKK’lı teröristlere ait hedefleri başarıyla imha etti" denildi.

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