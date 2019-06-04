Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34'e çıktı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe Harekatı'nda 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34'e yükseldiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu" denildi.

HAVA HAREKATINDA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ayrıca Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde yapılan hava harekâtlarında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildiği belirtilerek, harekatlarda en az 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ANKARA, (DHA)

