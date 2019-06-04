HABER

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34'e çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 11:43 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe Harekatı'nda 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34'e yükseldiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe Harekatı'nda 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34'e yükseldiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu" denildi.
HAVA HAREKATINDA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Ayrıca Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde yapılan hava harekâtlarında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildiği belirtilerek, harekatlarda en az 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ANKARA, (DHA)

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine aitKapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait
Gençliğinde sahiline bile giremediği tesisin işletmesini aldıGençliğinde sahiline bile giremediği tesisin işletmesini aldı
Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayramEdirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Rafet El Roman'ın kızı büyüledi!

Rafet El Roman'ın kızı büyüledi!

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan bayramı tebrikleri!

Ramazan bayramı tebrikleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'nda son durum! Teröristlere bir darbe daha

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

Bakanlık 3 günlük acı bilançoyu açıkladı

Bakanlık 3 günlük acı bilançoyu açıkladı

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Süleyman Soylu açıkladı! Turuncu listedeki 'Berfin Savuşkan' öldürüldü!

'Berfin Savuşkan' öldürüldü!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.