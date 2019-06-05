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Pençe Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 09:08 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 40 olduğunu açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 40 olduğunu açıkladı. Öte yandan, Zap bölgesinde düzenlenen operasyonlarda da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 50 oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı’nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu. Ayrıca Zap bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi.”

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA

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