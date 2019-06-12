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Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45'e çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 11:46 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekâtı'nda 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, harekatın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 45'e çıktığını açıkladı.

Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45'e çıktı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekâtı'nda 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, harekatın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 45'e çıktığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekâtı’na ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, harekâta katılan komandoların, saldırı girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdikleri belirtildi. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi. Son 2 PKK'lı terörist ile birlikte harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 45 oldu" denildi.

FOTOĞRAFLI

Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45'e çıktı

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