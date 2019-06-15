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Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 14:34 | Son Güncelleme

IRAK kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda 1 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu.

IRAK kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda 1 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı'nda 1 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirilerek, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu. Harekât kapsamında son olarak 3 kilogramlık amonyum nitrat ana imha hattına bağlı infilaklı fitil elektrikli fünyesi ve kablo tespit edildi. Kablonun devamında yaklaşık 5 kilogramlık bir amonyum nitrat ana imha hattı daha bulunarak imha edildi" denildi.

ANKARA, (DHA)

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