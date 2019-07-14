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Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 10:19 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtında bir mağarada teröristlere ait 3 cesedin bulunması ile birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısının 64'e ulaştığını açıkladı.

Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtında bir mağarada teröristlere ait 3 cesedin bulunması ile birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısının 64'e ulaştığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekâtına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Harekâtın başarıyla devam ettiği kaydedin açıklamada, "Pençe Harekâtında bir mağarada 3 terörist cesedi bulundu. Böylece, Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 terörist oldu" denildi.

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