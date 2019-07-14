'Pençe' harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68 oldu (2)

4 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nca 'Pençe-2' harekatına ilişkin yeni açıklama yapıldı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, temas sağlanan 4 teröristin 1'i yaralı olmak üzere etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklama, şöyle sürdürüldü:

"Böylece, Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68 oldu. Pençe-2 Harekâtı kapsamında; daha önce Hava Kuvvetleri tarafından da vurulmuş, bir odası kiler, iki odası kadın terörist yatma yeri olarak kullanıldığı değerlendirilen üç odalı mağara içerisinde, 2 adet doçka uçaksavar mühimmat kutusu, muhtelif yiyecek ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi. Mağaranın yakınındaki bir sığınakta ise 7,5 kilowatt jeneratör bulundu. Başka bir bölgedeki mağara içinde ise kullanıma hazır, bakımı yapılmış doçka Uçaksavar silahı ele geçirildi. Komandolar tarafından ele geçirilen mağara, sığınak ve malzemeler kullanılamaz hale getirildi."

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