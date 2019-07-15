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Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 10:01 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekâtı kapsamında 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, Pençe Harekatı’nın başladığı 27 Mayıs'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 71'e yükseldiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekâtı kapsamında 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, Pençe Harekatı’nın başladığı 27 Mayıs'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 71'e yükseldiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs tarihinden bu yana Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 oldu" denildi.

ANKARA, (DHA)

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