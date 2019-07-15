Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu (2)

174 TER\u00d6R\u0130ST ETK\u0130S\u0130Z HALE GET\u0130R\u0130LD\u0130\nMilli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131, "27 May\u0131s tarihinden itibaren Irak kuzeyinde toplam 174 PKK'l\u0131 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi" a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\nFOTO\u011eRAFLITarihi evde \u015fa\u015f\u0131rtan manzara! Me\u011fer as\u0131rlard\u0131r oradaym\u0131\u015fAh\u015fap teknede 34 ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7men yakaland\u0131S-400 teslimat\u0131 s\u00fcrd\u00fc
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