Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu (2)

174 TER\u00d6R\u0130ST ETK\u0130S\u0130Z HALE GET\u0130R\u0130LD\u0130\nMilli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131, "27 May\u0131s tarihinden itibaren Irak kuzeyinde toplam 174 PKK'l\u0131 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi" a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\nANKARA,(DHA)PARTNERG\u00fczelli\u011fiyle b\u00fcy\u00fcl\u00fcyor! Me\u011fer \u00f6yle s\u0131rlar\u0131 varm\u0131\u015f ki...Doktor, 7'nci \u00fcniversite i\u00e7in s\u0131nava girdiDenizde olu\u015ftu sahile ilerledi! Hortum pani\u011fi
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