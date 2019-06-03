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Pençe Harekatı’nda komandolar görevde

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 20:13 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekatında görev yapan komandolara ilişkin görüntü paylaştı.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Pençe Harekatında görev yapan komandolara ilişkin 38 saniyelik bir video paylaştı.Bakanlık, bir komandonun kayalıklardan inerken görüldüğü videoya, “Pençe Harekatı’nda görev yapan Komandolarımız; 3 bin metre rakımda, eksi 10 dereceye varan soğukta, sarp kayalıklarda azim ve kararlılıkla görevlerine devam ediyor” notunu da düştü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekatında görev yapan komandolara ilişkin görüntü paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Pençe Harekatında görev yapan komandolara ilişkin 38 saniyelik bir video paylaştı.
Bakanlık, bir komandonun kayalıklardan inerken görüldüğü videoya, “Pençe Harekatı’nda görev yapan Komandolarımız; 3 bin metre rakımda, eksi 10 dereceye varan soğukta, sarp kayalıklarda azim ve kararlılıkla görevlerine devam ediyor” notunu da düştü.

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