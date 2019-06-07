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Pençe Harekâtı'nda PKK'ya ait EYP düzenekleri ve malzemeler ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 15:50 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde sürdürülen 'Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 mağara ile bir sığınakta EYP düzenkleri ve çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini açıkladı.

Pençe Harekâtı'nda PKK'ya ait EYP düzenekleri ve malzemeler ele geçirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde sürdürülen 'Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 mağara ile bir sığınakta EYP düzenkleri ve çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe Harekâtı'nın başarıyla devam ettiği bildirildi. Harekat kapsamında terör örgütü PKK'ya ait iki mağara ile kadın teröristler tarafından kullandığı anlaşılan bir sığınak tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Mağaralarda ve sığınakta; 470 adet 12.7 milimetre mühimmat, kullanıma hazır durumda 10 EYP düzeneği, 2 çuval EYP için hazırlanmış pil blokları, 34 adet fünye, patlayıcı yapımında kullanılabilecek 4 varil amonyum nitrat, 6 el telsizi, 10 gaz maskesi, 48 jelikan (20 litrelik) benzin, güç kaynağı 3 akü, çok sayıda jeneratör kablosu, 2 paratoner, 300 metre bakır tel, 650 metre elektrik kablosu, 1 çanta sıhhiye malzemesi ile örgütsel dokümanın yanında çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ayrıca araziye saklanmış olarak 10 kutu (toplam 400 adet) 14.5 milimetre doçka mühimmatı ele geçirildi."
Açıklamada ayrıca, ele geçirilen malzemelerin Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından kontrollü patlama ile imha edilerek kullanılmaz hale getirildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Pençe Harekâtı'nda PKK'ya ait EYP düzenekleri ve malzemeler ele geçirildiPençe Harekâtı'nda PKK'ya ait EYP düzenekleri ve malzemeler ele geçirildiPençe Harekâtı'nda PKK'ya ait EYP düzenekleri ve malzemeler ele geçirildiPençe Harekâtı'nda PKK'ya ait EYP düzenekleri ve malzemeler ele geçirildi

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