HABER

Pençe Harekatı'nda silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 15:13 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı'nda daha önce etkisiz hale getirilen 4 teröristin yanında ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin imha edildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı'nda daha önce etkisiz hale getirilen 4 teröristin yanında ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin imha edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında daha önce Hava Kuvvetlerince 4 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılarak, şöyle denildi:
"4 PKK'lı bölücü teröristin bulunduğu bölgede ve yakınındaki bir sığınakta 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Yaesu el telsizi, 2 adet sabit merkez telsizi (sözde liderler tarafından kullanılan), 1 adet parçalanmış gece görüşü, 7 adet AK-47 şarjör, 610 adet AK-47 mühimmatı, 4 adet el bombası, 20 kilo amonyum nitrat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan pil bloğu ve 20 metre el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan kablo, 1 adet güneş enerjisi paneli ile çok miktarda yaşam malzemesi bulunmuştur. Ele geçirilen silah, mühimmat, patlayıcı maddeler ve diğer yaşam malzemeleri ile sığınak komandolarımız tarafından imha edilmiştir."

Görüntü Dökümü

---------

-Ele geçirilen malzemelerden görüntü

Haber:ANKARA, (DHA)-

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası, 2020 yılında açılacakAselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası, 2020 yılında açılacak
Lübnanlı din adamları siyasilere ülke için birlik çağrısı yaptıLübnanlı din adamları siyasilere ülke için birlik çağrısı yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 bin kadın personel alınacak!

3 bin kadın personel alınacak!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Bursa'da yabancı dildeki tabelalar Türkçeye çevriliyor

Tabelalar tek tek tespit ediliyor! Cezası var...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni MİT binasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni MİT binasını ziyaret etti

Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Deniz keyfi kabus oldu!

Şişli’de karı kocanın kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

İstanbul'da mahalleyi ayağa kaldıran karı-koca kavgası

Aksaray'da dehşet! Eşi boğazından bıçakladı, balkondan atlayıp yardım istedi

Eşi boğazından bıçakladı, balkondan atlayıp yardım istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.