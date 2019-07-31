Pençe Harekatı'nda silah ve mühimmat ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı'nda daha önce etkisiz hale getirilen 4 teröristin yanında ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında daha önce Hava Kuvvetlerince 4 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılarak, şöyle denildi:

"4 PKK'lı bölücü teröristin bulunduğu bölgede ve yakınındaki bir sığınakta 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Yaesu el telsizi, 2 adet sabit merkez telsizi (sözde liderler tarafından kullanılan), 1 adet parçalanmış gece görüşü, 7 adet AK-47 şarjör, 610 adet AK-47 mühimmatı, 4 adet el bombası, 20 kilo amonyum nitrat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan pil bloğu ve 20 metre el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan kablo, 1 adet güneş enerjisi paneli ile çok miktarda yaşam malzemesi bulunmuştur. Ele geçirilen silah, mühimmat, patlayıcı maddeler ve diğer yaşam malzemeleri ile sığınak komandolarımız tarafından imha edilmiştir."

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-Ele geçirilen malzemelerden görüntü

Haber:ANKARA, (DHA)-

