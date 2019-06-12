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Pençe Harekâtı'nda terör hedefleri vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 10:00 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe Harekâtı kapsamında bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe Harekâtı kapsamında bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu" denildi.

Haber: ANKARA, (DHA)

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