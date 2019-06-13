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Pençe Harekâtı'nda terör hedefleri vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 11:38 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe Harekâtı kapsamında bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait hedefler vuruldu.

Pençe Harekâtı'nda terör hedefleri vuruldu

ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe Harekâtı kapsamında bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait hedefler vuruldu.
​Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu" denildi.

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