HABER

Pençe Harekatı'nda teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 14:51 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı'nda, 1 adet AT-4 ısı güdümlü omuzdan atılan füze, 1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği,  1 adet RPG-7 roketatar, örgütün sözde liderleri tarafından kullanılan telsiz ve çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemelerinin ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.

Pençe Harekatı'nda teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı'nda, 1 adet AT-4 ısı güdümlü omuzdan atılan füze, 1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, örgütün sözde liderleri tarafından kullanılan telsiz ve çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemelerinin ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pençe-2 Harekatının başarıyla devam ettiği bildirildi. Harekat kapsamında terör örgütüne ait mağara ve sığınakların tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet AT-4 ısı güdümlü omuzdan atılan füze, 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği gece görüş dürbünü, 1 adet 8x30 gündüz görüş el dürbünü, 2 adet kasatura, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet antitank roket mühimmatı, 10 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 20 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 30 adet 9 milimetre tabanca mühimmatı, 700 adet BKC mühimmatı, 10 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 1 adet el bombası, 1 adet Yaesu sabit merkez telsiz (sözde liderler tarafından kullanılan), 2 adet Yaesu el telsizi, 4 adet keskin nişancı gizleme ağı, 4 adet El Yapımı Patlayıcı basma düzeneği, 50 metre saniyeli fitil, mayın, mühimmat kutusu, kullanıma hazır El Yapımı Patlayıcı düzeneği, 15 adet fünye ve El Yapımı Patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek yerinde imha edilmiştir."

FOTOĞRAFLI

Pençe Harekatı'nda teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildiPençe Harekatı'nda teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildiPençe Harekatı'nda teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi

PARTNERYıllarca türbe diye gidip dua ettiler!Yıllarca türbe diye gidip dua ettiler!
Tekeri bariyerlere sıkışan traktör, itfaiye yardımıyla çıkarıldıTekeri bariyerlere sıkışan traktör, itfaiye yardımıyla çıkarıldı
Diyarbakır’da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4’ü ağır 8 yaralıDiyarbakır’da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4’ü ağır 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Buluşmak için randevulaştığı arkadaşına kurşun yağdırdı

Buluşmak için randevulaştığı arkadaşına kurşun yağdırdı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Her şey gözünün önünde oldu! 'Fidan gibi oğlum...'

Her şey gözünün önünde oldu! 'Fidan gibi oğlum...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Aydın'da eski sevgili dehşeti

Eski sevgili dehşeti!

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Polisleri alarma geçirdi! Adana'da satırlı saldırgan dehşeti!

Satırlı saldırgan dehşet saçtı! İlk sözleri bu oldu!

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı

Arazi kavgası! Ölü ve yaralılar var

Konya’da mısır tarlasında korkutan obruk

Korkutan görüntü! 'Gök gürlemesi gibi bir ses duydum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.