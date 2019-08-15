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Pençe Harekatı'nda teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 14:56 | Son Güncelleme

  MİLLİ Savunma Bakanlığı, başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı'nda, 1 adet AT-4 ısı güdümlü omuzdan atılan füze, 1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği,  1 adet RPG-7 roketatar, örgütün sözde liderleri tarafından kullanılan telsiz ve çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemelerinin ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı'nda, 1 adet AT-4 ısı güdümlü omuzdan atılan füze, 1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, örgütün sözde liderleri tarafından kullanılan telsiz ve çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemelerinin ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pençe-2 Harekatının başarıyla devam ettiği bildirildi. Harekat kapsamında terör örgütüne ait mağara ve sığınakların tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet AT-4 ısı güdümlü omuzdan atılan füze, 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği gece görüş dürbünü, 1 adet 8x30 gündüz görüş el dürbünü, 2 adet kasatura, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet antitank roket mühimmatı, 10 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 20 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 30 adet 9 milimetre tabanca mühimmatı, 700 adet BKC mühimmatı, 10 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 1 adet el bombası, 1 adet Yaesu sabit merkez telsiz (sözde liderler tarafından kullanılan), 2 adet Yaesu el telsizi, 4 adet keskin nişancı gizleme ağı, 4 adet El Yapımı Patlayıcı basma düzeneği, 50 metre saniyeli fitil, mayın, mühimmat kutusu, kullanıma hazır El Yapımı Patlayıcı düzeneği, 15 adet fünye ve El Yapımı Patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek yerinde imha edilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ele geçirilen malzemeler

Haber:ANKARA, (DHA)-

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