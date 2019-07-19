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Pençe Harekatı’nda teröristlere büyük darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 12:59 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemelerin imha edildiğini duyurdu.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı kapsamında tespit edilen 8 adet sığınak ve gömme depo içerisinde 1 adet RPG 11 roketatar, 1 adet BKC makineli tüfek, 4 adet M-16 A4 piyade tüfeği, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Uzi makineli tabanca, 1 adet Starling marka yarı otomatik tüfek, 19 adet RPG-7 antitank roket mühimmatı, 2 adet anti personel roket mühimmatı, 400 adet BKC mühimmatı, 5 adet RPG mühimmatı, 7 adet el bombası, 40 adet AK-47 mühimmatı, 15 kilogram amonyum nitrat, 90 adet el bombası fünyesi, 1 adet Pulsar marka termal dürbün, 12 adet keskin nişancı silahı (KNS) dürbünü, 3 adet Zagros keskin nişancı dürbünü, 1 adet 8x30 büyütme el dürbünü, 5 adet lazer mesafe ölçme cihazı, 2 adet rüzgar ölçme cihazı, 1 adet nem ölçme cihazı, 3 adet kalibrasyon cihazı, 44 adet AK-47 piyade silahı şarjörü, 6 adet M16 şarjörü, 24 adet KNS şarjörü, 4 adet gaz maskesi ve filtresi, 51 fıçı mazot ve benzin, 6 adet büyük tüp, 12 adet silah bakım spreyi, çeşitli hafıza kartları ve elektronik cihaz ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirilerek imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemelerin imha edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı kapsamında tespit edilen 8 adet sığınak ve gömme depo içerisinde 1 adet RPG 11 roketatar, 1 adet BKC makineli tüfek, 4 adet M-16 A4 piyade tüfeği, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Uzi makineli tabanca, 1 adet Starling marka yarı otomatik tüfek, 19 adet RPG-7 antitank roket mühimmatı, 2 adet anti personel roket mühimmatı, 400 adet BKC mühimmatı, 5 adet RPG mühimmatı, 7 adet el bombası, 40 adet AK-47 mühimmatı, 15 kilogram amonyum nitrat, 90 adet el bombası fünyesi, 1 adet Pulsar marka termal dürbün, 12 adet keskin nişancı silahı (KNS) dürbünü, 3 adet Zagros keskin nişancı dürbünü, 1 adet 8x30 büyütme el dürbünü, 5 adet lazer mesafe ölçme cihazı, 2 adet rüzgar ölçme cihazı, 1 adet nem ölçme cihazı, 3 adet kalibrasyon cihazı, 44 adet AK-47 piyade silahı şarjörü, 6 adet M16 şarjörü, 24 adet KNS şarjörü, 4 adet gaz maskesi ve filtresi, 51 fıçı mazot ve benzin, 6 adet büyük tüp, 12 adet silah bakım spreyi, çeşitli hafıza kartları ve elektronik cihaz ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirilerek imha edildiği bildirildi.

Pençe Harekatı’nda teröristlere büyük darbe

Pençe Harekatı’nda teröristlere büyük darbe

Pençe Harekatı’nda teröristlere büyük darbe

Pençe Harekatı’nda teröristlere büyük darbe

Pençe Harekatı’nda teröristlere büyük darbe

Pençe Harekatı’nda teröristlere büyük darbe

Pençe Harekatı’nda teröristlere büyük darbe

Pençe Harekatı’nda teröristlere büyük darbe

Pençe Harekatı’nda teröristlere büyük darbe

Pençe Harekatı’nda teröristlere büyük darbe

Pençe Harekatı’nda teröristlere büyük darbe

Pençe Harekatı’nda teröristlere büyük darbe

Pençe Harekatı’nda teröristlere büyük darbe

Pençe Harekatı’nda teröristlere büyük darbe

Pençe Harekatı’nda teröristlere büyük darbe

Pençe Harekatı’nda teröristlere büyük darbe

Pençe Harekatı’nda teröristlere büyük darbe

Pençe Harekatı’nda teröristlere büyük darbe

Pençe Harekatı’nda teröristlere büyük darbe

Pençe Harekatı’nda teröristlere büyük darbe

Pençe Harekatı’nda teröristlere büyük darbe
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