HABER

Pençe Harekatı'nda teröristlerin kullandığı 13 odalı mağara tespit edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 15:23 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri''nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe Harekatı'nda, teröristlerin kullandığı 4 ayrı girişi bulunan 13 odalı mağara tespit edildiğini ve mağaradaki malzemelerin imha edildiğini açıkladı.

Pençe Harekatı'nda teröristlerin kullandığı 13 odalı mağara tespit edildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri''nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe Harekatı'nda, teröristlerin kullandığı 4 ayrı girişi bulunan 13 odalı mağara tespit edildiğini ve mağaradaki malzemelerin imha edildiğini açıkladı.
Bakanlık, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. Harekatın planlandığı gibi başarılı şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada, terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, el yapımı patlayıcı ve mühimmatların imha edilmeye devam edildiği kaydedildi. Açıklamada terör örgütüne ait birçok mağara ve sığınağında imha edildiği belirtilirken,
"Komandolar Hakurk’un kalbine kadar girerek 43 teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Son olarak teröristlerin kullandığı 4 ayrı girişi bulunan 13 odalı bir mağaranın tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Mağarada pek çok yaşam malzemesinin yanı sıra 200 adet elektrikli fünye, 100 adet normal fünye, 15 adet hazırlanmış pil düzeneği, 2 çuval amonyum nitrat, 1 adet nikon dürbün, 15 adet AK-47 şarjörü, 13 adet gaz maskesi, T3 havan nişan aleti, 2 adet av tüfeği ve muhtelif çapta mühimmat bulunarak imha edildi. Bir başka bölgede tespit edilen sığınakta ise yaşam malzemelerinin yanı sıra 12 adet hazırlanmış elektrik düzenekli amonyum nitrat el yapımı patlayıcı düzeneği, 12 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 12 adet pil düzeneği daha ele geçirildi. Farklı bir tepede ise 6 adet ÇNRA/KATYUŞA mühimmatı, 2 çuval amonyum nitrat, 4 çuval çimento ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Terör örgütü PKK tarafından silah tamir atölyesi olarak kullanıldığı belirlenen bir başka mağarada da 1 adet 3.5 kw jeneratör, 2 adet av tüfeği (biri sağlam), 1 varil AK-47 dipçiği, 9 adet BKC MK. RF. tamburası ve tamir sandıkları bulunarak imha edildi."

FOTOĞRAFLI

Pençe Harekatı'nda teröristlerin kullandığı 13 odalı mağara tespit edildiPençe Harekatı'nda teröristlerin kullandığı 13 odalı mağara tespit edildiPençe Harekatı'nda teröristlerin kullandığı 13 odalı mağara tespit edildiPençe Harekatı'nda teröristlerin kullandığı 13 odalı mağara tespit edildi

Binali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladıBinali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladı
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıAdıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Linç edilmekten polis kurtarmıştıLinç edilmekten polis kurtarmıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Nusret şimdi de eti drone ile uçurdu

Nusret şimdi de eti drone ile uçurdu

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuz Gölü’nde çıplak ayakla yürüme turizmi sahilleri aratmıyor

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Kırklareli'nde hurdalıktan sızan gaz 2 kişiyi zehirledi

İstanbul'a böyle getirildiler! Karantinadalar

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Böyle yakalandılar! 15 kadın...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.