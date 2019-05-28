Pençe Harekatında topçular terör hedeflerini tam isabet vuruyor

Pen\u00e7e Harek\u00e2t\u0131 kapsam\u0131nda kara ate\u015f destek vas\u0131talar\u0131 tam isabet vuruyor.\nPen\u00e7e Harek\u00e2t\u0131 kapsam\u0131nda kara ate\u015f destek vas\u0131talar\u0131 da belirlenen ter\u00f6r hedeflerini tam isabetle vurmaya devam ediyor.D\u00fcnya onun mezuniyetini konu\u015fuyor! Sat\u0131n alamayaca\u011f\u0131 \u015fey yokT\u0130KA\u2019dan K\u00fcba\u2019da Ramazan Program\u0131Mersin'deki m\u00fczik festivali alan\u0131 tart\u0131\u015fmas\u0131
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