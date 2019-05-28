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Pençe Harekatında topçular terör hedeflerini tam isabet vuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 17:49 | Son Güncelleme

Pençe Harekâtı kapsamında kara ateş destek vasıtaları tam isabet vuruyor.Pençe Harekâtı kapsamında kara ateş destek vasıtaları da belirlenen terör hedeflerini tam isabetle vurmaya devam ediyor.

Pençe Harekâtı kapsamında kara ateş destek vasıtaları tam isabet vuruyor.
Pençe Harekâtı kapsamında kara ateş destek vasıtaları da belirlenen terör hedeflerini tam isabetle vurmaya devam ediyor.

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