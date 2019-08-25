Pençe Harekatı'nda üç askerin şehit olması

OSMANİYE (AA) - Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan ve Piyade Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz'ın şehadet haberleri, Osmaniye'deki ailelerine ulaştı.

Aslan'ın Düziçi ilçesinde yaşayan babası Mehmet ve annesi Sultan Aslan'a şehadet haberi askeri yetkililerce verildi.

Türk bayraklarının asıldığı evin önünde çok sayıda kişi toplandı.

Piyade Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz'ın Bahçe ilçesindeki ailesine şehadet haberinin verilmesinin ardından babaevine Türk bayrakları asıldı.

Şehit Yılmaz'ın yaklaşık bir yıl önce babasını kaybettiği öğrenildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuş, 7 asker yaralanmıştı.

