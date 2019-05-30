Pençe Harekatı’yla Ne Hedefleniyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın Kürt bölgesindeki PKK hedeflerine yönelik başlattığı “Pençe Harekatı” üçüncü gününe girdi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kara ve havadan yapılan operasyonlarda 19 PKK’lı öldürüldü. Hakurk bölgesinde devam eden harekatta 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bakanlık, “Pençe Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu’’ açıklamasını yaptı. Harekatın gerçekleştiği Hakurk ve Avaşin bölgesi, PKK’nın ana karargahının bulunduğu Kandil’in batısında yer alıyor. 1992 yılından beri çeşitli aralıklarla bu bölgede askeri harekatlar gerçekleştiren Türkiye, en son geçtiğimiz yılın Haziran ayında Kararlılık Harekatı kapsamındabölgede sınır ötesi operasyon gerçekleştirmişti. Cahit Armağan Dilek: “PKK’ya karşı Suriye’de hamle yapılmalı, bu harekat seçim ve açılım odaklı”

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek, bir önceki harekat gibi Pençe Harekatı’nın da bir seçim öncesine gelmiş olmasına dikkat çekiyor. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Dilek, “Eğer PKK'ya karşı bir hamle yapılacaksa ki yapılmalı bunun gerçekleştirileceği yer Suriye olmalıydı. Ama bir yıl önce 24 Haziran Seçimleri öncesi olduğu gibi yine Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgesi hedef alınıyor. Görünen o ki bir kez daha seçim ve açılım odaklı bir harekat söz konusu. Bunu nereden anlıyoruz? Milli Savunma Bakanlığı bile Hakurk bölgesinde operasyon yapıyoruz derken hükümete yakın gazetelerin manşetlerinde ‘Hedef kandil’,başlıklarını görüyoruz. Sanki orada bir operasyon yapılıyor ya da oraya operasyon yapılıyormuş havası yaratılmaya çalışılıyor. Başka şeyler konuşulmasın diye bu konuyu gündeme oturtmak istiyorlar. Elbette o bölgeyi kapatmak gerek. Ama zamanlama bu harekatın seçim odaklı ve açılım odaklı olduğunu gösteriyor” dedi. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı’nın dikkat çektiği hükümete yakın medya organlarından Milat gazetesi, “Sonrası Kandil” başlığını atarken Yeni Şafak “2. Adım Fırat’ın Doğusu” diyerek harekatın Suriye topraklarına taşınabileceğini iddia ediyor.

Yahya Bostan: “Saha kontrolü tamamen sağlandıktan sonra hedef Kandil” Star gazetesi yazarı Yahya Bostan Kara da adım adım ilerleyen operasyonun öncelikli hedefinin Kandil’i kuşatmak olduğunu dile getiriyor. Bostan bugünkü yazısında, “Temizlenen yerlerde TSK’nın Irak’ın kuzeyindeki diğer bölgelerde olduğu gibi üslenme yapacağı, yani geçici üsler kuracağı söylenebilir. Bu operasyonun birkaç amacı var. Bir. Uzun vadeli strateji kapsamında Kandil’in kuşatılmasına devam etmek. İki. Örgütü Kandil’e doğru itmek. Teröristlerin hareket alanını daraltmak. Üç. Kuzey Irak’ta Türkiye sınırı boyunca terörist sızmalarını engelleyecek güvenli bölgenin eksik parçalarını oluşturmak. Peki, Mehmetçik Kandil’e ne zaman ayak basacak? Saha kontrolü tamamen sağlandıktan sonra hedef Kandil olacak” dedi. “Aynı durum PYD/YPG'ye uygulanmalı, mücadele gittiği yere kadar uzanmalı'' Pençe Harekatı’na en net destek Milliyetçi Harekat Partisi’nden geldi. Operasyonu önşartsız desteklediğini açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de harekatın Suriye doğru genişletilmesini talep ediyor.

Bahçeli, “ MHP, Pençe Operasyonu'nu ön şartsız desteklemektedir. Duamız Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin kahraman askerleri üzerinedir. Teröristlerin inleri, sığınakları, barınakları, silah ve mühimmat depolarıyla birlikte bütün unsurları yok edilmelidir. Irak'ın kuzeyi köşe bucak temizlenmeli, tepeden tırnağa canilerden arındırılmalıdır. Pençe darbeleriyle teröristler doğduklarına pişman edilmelidir. PKK için kaçış ve kurtuluş yolları kapanmalıdır. Aynı durum PYD/YPG için de uygulanmalıdır. Mücadele gittiği yere kadar uzanmalıdır. Beklentimiz ve temennimiz terörle mücadelenin Fırat'ın doğusunu da kavraması ve kuşatmasıdır. Hıyanet hiçbir teröristin yanına bırakılmamalıdır” dedi. HDP: “Bu operasyon 40 yıllık ezberin tekrarı, savaş çözümsüzlüktür” Askeri harekata eleştiri ise Halkların Demokratik Partisi’nden. Savaşın çözümsüzlük olduğunu belirten HDP Merkez Yürütme Kurulu, “Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne yönelik asker, uçak, helikopter ve toplarla yapılan saldırı her şeyden önce uluslararası hukuka aykırı” olduğunun altını çizdi.