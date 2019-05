Pençe Harekatı’yla Ne Hedefleniyor?

Askeri harekata eleştiri ise Halkların Demokratik Partisi’nden. Savaşın çözümsüzlük olduğunu belirten HDP Merkez Yürütme Kurulu, “Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne yönelik asker, uçak, helikopter ve toplarla yapılan saldırı her şeyden önce uluslararası hukuka aykırı” olduğunun altını çizdi.

Yapılan yazılı açıklamada “İktidarın savaşa ve şiddete dayalı ‘sorun çözme anlayışı ve yöntemleri’ ülkenin yaşadığı her türlü krizin nedenidir. Buna rağmen AKP iktidarı savaş politikalarında ısrar etmekte ve ülkedeki her türlü krizi derinleştirmektedir. Savaş çözümsüzlüktür, iktidar basınının savaş ve çatışma propagandası yaptığı bu operasyon 40 yıllık ezberin bir tekrarıdır. Şimdiye kadar aynı amaçla en az 30 benzer operasyon yapılmıştır. Hiç biri çözüm üretmemiş, ülkenin kaynaklarını tüketmekten, can kaybı bilançosunu arttırmaktan başka işe yaramamıştır. İktidarın askeri yöntemlerde ısrar etmesi, savaşla kendi geleceğini garantiye alma arayışından başka bir şey değildir. Ancak ülkenin iktidar uğruna feda edilecek herhangi bir evladı yoktur” dendi.