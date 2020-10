Pence-Harris Tartışmasına Pandemi Damga Vurdu

Tartışmanın başında her iki aday da sürelerine ve moderatörün uyarılarına uydu. Tartışmanın ilerleyen dakikalarında California Senatörü Kamala Harris üç kez sözünü kesen Başkan Yardımcısı Mike Pence’i “Ben konuşuyorum” diyerek uyardı. Mike Pence de bir kez rakibini “Bitirmeme izin verin” diyerek uyardı.

Geçtiğimiz hafta iki başkan adayı Donald Trump ve Joe Biden arasında sert geçen ve kaotik olarak nitelenen tartışmanın ardından, başkan yardımcısı adaylarının tartışmasını yöneten Susan Page, her iki adayı tartışma kurallarını sıkı bir şekilde uygulayacağı konusunda uyardı, “Canlı bir tartışma istiyoruz. Ancak Amerikalılar da medeni bir tartışmayı hak ediyor” dedi.

Her iki adaya, başkan adaylarının sağlık durumu konusunda seçmenin ayrıntılı bilgiye sahip olma hakkının olup olmadığı sorusu yöneltildi. Moderatör, Corona virüsüne yakalanan Başkan Trump’ın doktorlarının başkanın durumuyla ilgili şeffaf olmadıklarına ve kamuoyunu yanlış yönlendirdiklerine ilişkin eleştirileri gündeme getirdi.

Harris, “Belgelere göre Başkan Trump borç içinde. Amerikan halkı Başkan’ın kime borcu olduğunu bilme hakkına sahip. Biden her şeyi açıkça söylüyor, Trump ise her şeyi saklıyor” şeklinde konuştu.

Kamala Harris de aynı soruya, “Biden yalnızca sağlık değil vergi konusunda da şeffaf oldu” diyerek, Başkan Trump’ın New York Times’ın haberine göre 2016 ve 2017 yılında 750 dolar vergi ödediği haberini ve Joe Biden’ın da 2019 yılında 300 bin dolar federal vergi ödediğini gündeme getirdi.

Başkan yardımcısı adaylarına tartışmada “Çin ABD’nin rakibi mi düşmanı mı?” sorusu yöneltildi. Her iki aday da soruya verdikleri cevapta Çin için net ifade kullanmaktan kaçındı.

Pence, “Özgür ve adil bir seçim olursa, bu seçime güveneceğimizi biliyoruz. Başkan Trump’ın dört yıllığına daha seçileceğine gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı. Kamala Harris Başkan Trump’ın çekilmeyi reddetmesi halinde ne yapacaklarına ilişkin soruya, verdiği cevabında ayrıntıya girmedi ancak seçmenlere bir an önce oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Kamala Harris, Trump yönetiminin yaklaşımının can, iş ve itibar kaybına yol açtığını, ABD’nin liderlik gösteremediğini savundu.

Ülkede 7 milyonun üzerinde Corona virüsü vakasının olduğuna, 210 bin civarında kişinin hayatını kaybettiğine işaret eden Harris, “Virüse maruz kalmak, geçmişten kaynaklı sağlık sorunları kapsamına girecek. Yani bu kapsama alınanlar sahip oldukları korumaları artık kaybedecek. 20 milyon kişi sağlık sigortalarını yitirecek” dedi.

Polis şiddeti ve ırkçılık tartışması

Tartışmada gündeme gelen bir diğer konu da polis şiddeti ve ırkçılık tartışmaları oldu. Sağlık çalışanı siyah Amerikalı Breonna Taylor’ın evine yapılan baskında hayatını kaybetmesine neden olan polis memurlarına cinayet suçlamaması yapılmaması tepki çekmişti ve moderatör adaylara “Adalet yerini buldu mu?” diye sordu.

Adaletin yerini bulduğunu düşünmediğini belirten Harris, “haksız ve trajik şekilde hayatının elinden alındığını” belirttiği Breonna Taylor’ın yanı sıra diğer bir siyahi George Floyd’un yaklaşık 9 dakika polis tarafından boğazına bastırılması sırasında hayatını kaybetmesini hatırlattı, “Her ırktan, her yaştan, her cinsiyetten, birbirlerine tamamen yabancı herkes omuz omuza, kol kola yürüdü, yasalar altında eşit adalet idealini nihayet başarmak için mücadele gösterdi. Ben de bu barışçı gösterilerin bir parçasıydım. Öncelikle asla şiddete göz yummayacağız ama ideallerimizi başarmak ve en önem verdiğimiz değerler için her zaman mücadele etmeyi sürdürmeliyiz” diye konuştu.