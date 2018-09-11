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Pence, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 01:23 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü - Görüşmede Pence, "İran tarafından IKBY topraklarına roket atılmasını" kınadı

WASHINGTON (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüşen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, İran güçlerinin IKBY bölgesine yönelik saldırısını kınadığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Pence ile Barzani arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Pence'in, "İran'ın tehdit etmeye ve istikrarsızlaştırmaya yönelik bir adım olarak yakın komşusu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi topraklarına roket fırlatmasını kınadığı" belirtildi.

Görüşmede ayrıca ABD ile IKBY arasındaki ilişkilerin de ele alındığı vurgulandı.

Barzani'nin ise 11 Eylül saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin DEAŞ'a karşı kendilerine verdiği destek için teşekkür ettiği ifade edilen açıklamada, Irak’taki dini azınlıkların durumunun da ele alındığı bildirildi.

İran güçlerinin, önceki gün Erbil'de faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisine (İKDP) ait bir kampa düzenlediği saldırıda aralarında üst düzey isimlerin de olduğu 16 İKDP'li ölmüş, yaklaşık 40 kişi de yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence DAEŞ IKBY Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Neçirvan Barzani

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