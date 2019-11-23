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Pence Irak'ta Neçirvan Barzani ile görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 23.11.2019 18:32 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Irak'a sürpriz bir ziyarette bulundu.

Pence Irak'ta Neçirvan Barzani ile görüştü

Irak Başbakanı Abdulmehdi ile telefonda görüşen Pence, IKBY Başkanı Barzani ile biraraya geldi.ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence yaklaşık iki aydır hükümet karşıtı protesto eylemlerine sahne olan Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyareti sırasında Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile telefonda görüşen Pence, Erbil'de ise Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (İKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Pence, Barzani ile yaptığı görüşmenin başında, "Başkan Donald Trump adına ABD ve bölgedeki Kürt hakları arasındaki güçlü bağları pekiştirme fırsatı bulmaktan duyduğu memnuniyeti" dile getirdi.

Irak Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada Pence’in Irak ziyareti hakkında bilgi sahibi olunmadığı, bu nedenle bir görüşmenin planlanmadığı aktarıldı.

AFP ajansına konuşan Iraklı bir hükümet yetkilisinin, "(Başbakan ile) telefonda görüştüğü için toplantı yapılmayacak" dediği belirtildi.

Pence, Irak ziyareti kapsamında ülkenin batısındaki Enbar vilayetindeki Aynu'l Esad Askeri Üssü'nde görev yapan ABD askerlerini ziyaret etti. Irak'taki Amerikalı askerleri geçen yılın Aralık ayında ABD Başkanı Donald Trump ziyaret etmişti. Bu, Trump'ın bölgede görev yapan ABD askerlerini ilk ve son ziyareti oldu.

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde şu ana kadar yaklaşık 330 kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Göstericiler işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği gerekçesiyle Ekim ayından bu yana protestolarını sürdürüyor. Polisin çok sert müdahalelerde bulunduğu protesto eylemlerinde bu güne dek en az 15 bin kişinin yaralandığı belirtiliyor. Protestocular eylemlerini Başbakan Abdulmehdi istifa edene dek sürdürereceklerini duyurdu.

AP,dpa/TY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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