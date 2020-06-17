Pençe-Kaplan Operasyonu: MSB, komandoların Kuzey Irak'ın Haftanin bölgesinde olduğunu açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta hava operasyonundan sonra kara operasyonuna başladığını açıkladı. Bakanlık son operasyona "Pençe-Kaplan" adının verildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız Haftanin'de" denildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1273015494111617028

Daha sonra MSB'nin Twitter hesabından operasyonla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1273019856171028483

Bakanlıktan Salı günü yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde TSK ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordine ettiği hava harekâtında, 4 PKK'lının öldürüldüğü duyurulmuştu.

TSK'nın haftanın ilk saatlerinde başlattığı hava operasyonuna ise "Pençe-Kartal" adı verilmişti.

TSK'nın Kuzey Irak'taki hava operasyonu hakkında neler biliniyor?

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyindeki hava operasyonunda 81 hedef imha edildi

