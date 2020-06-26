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  4. Pençe-Kaplan Operasyonu’nda 1 asker şehit oldu

Pençe-Kaplan Operasyonu’nda 1 asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 15:47 | Son Güncelleme

Irak’ta yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu’nda terör örgütü YPG/PKK’nın düzenlediği hain saldırıda Adıyamanlı Piyade Teğmen Yunus Gül, şehit düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ta yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu’nda Adıyamanlı Piyade Teğmen Yunus Gül (29), PKK’lı teröristler tarafından yapılan hain saldırıda şehit oldu. Gül’ün Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 932 Sokak’ta ikamet eden ailesine acı haber, Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve askeri erkan tarafından verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Şehit Piyade Teğmen Yunus Gül’ün evli ve 2 aylık bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

İHA

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