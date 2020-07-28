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  4. Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 10:58 | Son Güncelleme

Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.

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