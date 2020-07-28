Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "Ba\u015far\u0131yla devam eden Pen\u00e7e Kaplan Operasyonu kapsam\u0131nda Kahraman Komandolar\u0131m\u0131z 3 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6risti etkisiz hale getirdi." denildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER \u0130\u015fet 'Influencer'lar\u0131n ger\u00e7ek y\u00fcz\u00fc!S\u00f6z\u00fcn\u00fc tuttu! YKS birincisi \u00f6\u011frencisine bak\u0131n ne hediye etti2020 Zilhicce ay\u0131 ne zaman ba\u015fl\u0131yor? Zilhicce orucu ne zaman?