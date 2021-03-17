Pençe-Kaplan operasyonunda çok sayıda yeni silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kartal operasyonu kapsamında, bölgede yapılan arama-tarama çalışmaları sırasında terör örgütü PKK’ya ait yeni silah ve mühimmatların ele geçirilip imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK’ya yönelik Irak kuzeyindeki operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgede yapılan kapsamlı arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristlere ait yeni silah ve mühimmat ele geçirilerek METİ timimizce imha edildi. Ele geçirilen silah ve mühimmat arasında; 5 adet el bombası, 1 adet anti personel mayını, 2 bin 500 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 7 adet RPG-7 mühimmatı, 10 adet RPG-7 mühimmat sevk fişeği, 300 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü yer aldı” ifadelerine yer verildi.

