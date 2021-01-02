HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pençe-Kaplan Operasyonu’nda PKK’ya ait sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu’nda PKK’ya ait sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

02.01.2021 14:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam edildiğini bildirdi. Komandolar tarafından tespit edilen çok sayıda sığınak ve mağarada terör örgütü PKK’ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam edildiğini, kahraman komandoların, tespit ettikleri çok sayıda sığınak ve mağarada terör örgütü PKK’ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdiğini açıkladı. Ayrıca, bulunan mühimmatların METİ Timi tarafından yerinde imha edildiği kaydedildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu arama-tarama faaliyetleri sonucunda, 1 adet el bombası, 1 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 4 adet C-3 patlayıcı, 1 adet lav silahı, 1 adet eski doçka namlusu, 1 adet AT-4 tanksavar silahı lançeri, 2 adet anti-personel mühimmatı, 2 adet bomba atar mühimmatı, 15 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 5 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 186 adet doçka mühimmatı, 4 adet tank savar mühimmatı, 9 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 adet eski doçka sehpası, 89 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 50 adet keskin nişancı silahı şarjörü, 14 adet 81 milimetre havan tapası, EYP yapımında kullanılan çok sayıda infilaklı fitil ve fünye ile 2 adet termal şemsiye ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalıSu kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalı
'Kayyum 84 işçinin işine son verdi' iddiasına açıklama'Kayyum 84 işçinin işine son verdi' iddiasına açıklama
31 Aralık resmi tatil mi olacak?31 Aralık resmi tatil mi olacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Polisin dikkati sayesinde bulundular

Polisin dikkati sayesinde bulundular

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Korkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulundu

Korkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulundu

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Gaziantep'teki hastane yangınında ölü sayısı 13'e yükseldi

Gaziantep'teki hastane yangınında ölü sayısı 13'e yükseldi

Babasını istismarla suçlayan çocuğun isteği üzerine mahkeme soyadını değiştirdi

Babasının istismarına maruz kalan çocuk soyadını değiştirdi

Kuma getiren kocasını bıçakla yaraladı

Üzerine kuma getiren kocasını bıçakladı

Ukrayna: Çin aşısı işe yaramazsa paramız iade edilecek

Ukrayna: Çin aşısı işe yaramazsa paramız iade edilecek

Akılalmaz plan! İş adamı her şeyi kendisi kurgulamış

Akılalmaz plan! İş adamı her şeyi kendisi kurgulamış

Beşiktaş'ta hareketli anlar! Özel harekat polisi denize atlayıp turisti kurtardı

Beşiktaş'ta nefes kesen anlar! Polis, denize atlayıp turisti kurtardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.