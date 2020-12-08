HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pençe-Kaplan’da teröristlere büyük darbe

Pençe-Kaplan’da teröristlere büyük darbe

08.12.2020 15:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu’nda bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda tespit edilen mağara ve sığınaklarda yeni silah ve mühimmatlar ele geçirildiğini bildirdi.Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu’nda bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda tespit edilen mağara ve sığınaklarda yeni silah ve mühimmatlar ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda tespit edilen mağara ve sığınaklarda yeni silah ve mühimmatlar ele geçirildi” denildi.
Komandoların yaptığı arama-tarama faaliyetleri sonucunda ise 1 adet 81 milimetre havan, 1 adet Dragunov keskin nişancı silahı, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 3 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 6 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 17 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 7 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 adet RPG-7 roketatar dürbünü, 3205 adet hafif silah mühimmatı, 3 adet alfa fire düzenek, 1 adet 7.62 milimetre PKMS Makinalı Tüfek sehpası, 16 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü ele geçirildiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyorİlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyor
Foça açıklarında savaş gemisi batığı bulunduFoça açıklarında savaş gemisi batığı bulundu
2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Bio Farma: Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili

Bio Farma: Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Pitbull dehşeti! Polis biber gazıyla ayırmaya çalıştı

Pitbull dehşeti! Polis biber gazıyla ayırmaya çalıştı

Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı

BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı

Cemal Enginyurt Demokrat Parti’ye mi geçiyor?

Cemal Enginyurt Demokrat Parti’ye mi geçiyor?

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangına ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı

Vaniköy Camii'ndeki yangınla ilgili flaş gelişme

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

İzmir'de Foça açıklarında savaş gemisi batığı bulundu

Foça açıklarında savaş gemisi batığı bulundu

Muhittin Böcek görevinin başına geçti

4 ay sonra görevinin başına geçti

MPİ yılbaşı bilet fiyatları 2021... 2020 Tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar? İnternetten yılbaşı bileti alma! 2021 büyük ikramiye ne kadar?

Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu!

Sağlık Bakanlığı’ndan koronavirüs için ‘karantina süresi’ açıklaması

Sağlık Bakanlığı’ndan ‘karantina süresi’ açıklaması

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.