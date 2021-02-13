Pençe Kartal-2’de 2 terörist sağ olarak ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 teröristin sağ olarak ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Söz konusu teröristlerden alınan ilk bilgilerden de istifade ile operasyon devam etmektedir" denildi.



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