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Pençe Kartal-2’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39’a yükseldi

13.02.2021 10:26 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı’nın devam ettiğini, bölgede tespit edilen 2 PKK’lı teröristin daha düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı’nın devam ettiğini, bölgede tespit edilen 2 PKK’lı teröristin daha düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Gara’da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39’a yükseldi" denildi.

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