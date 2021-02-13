Pençe Kartal-2’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39’a yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı’nın devam ettiğini, bölgede tespit edilen 2 PKK’lı teröristin daha düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Gara’da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39’a yükseldi" denildi.

